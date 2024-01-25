Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Böylece SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı da yeniden değişti.
İlk olarak 17-26 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılacak olan SSK ve Bağkur emekli maaşı, yalnızca yüzde 37.57 oranındaki zamlar dikkate alınarak ödenecek. İlave yüzde 5 ise Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacak.
Öte yandan kök aylıkları 6 bin 700 lira ve altı olanlar bu zamdan yararlanamayacak. Bu emeklilerin sadece 10 bin lira alacağı öğrenildi.
BU HAFTA YASALAŞACAK?
Emekliye ek zam maaşı bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek ve yasalaşacak. Eğer teklif Resmi Gazete’de yayımlanırsa, 1 hafta içinde hesaplara ödenecek.
KİM NE KADAR ALACAK?
ARALIK MAAŞI: 7.500 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.318 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.194 lira
Ek zam farkı: 876 lira
ARALIK MAAŞI: 7.600 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343 lira
Ek zam farkı: 888 lira
ARALIK MAAŞI: 7.800 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641 lira
Ek zam farkı: 911 lira
ARALIK MAAŞI: 8.000 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940 lira
Ek zam farkı: 934,40 lira
ARALIK MAAŞI: 8.200 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238 lira
Ek zam farkı: 958 lira
ARALIK MAAŞI: 8.500 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25
Ek zam farkı: 992,80
ARALIK MAAŞI: 8.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835 lira
Ek zam farkı: 1.004 lira
ARALIK MAAŞI: 8.700 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.969 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.985 lira
Ek zam farkı: 1.016 lira
ARALIK MAAŞI: 8.800 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134 lira
Ek zam farkı: 1.028 lira
ARALIK MAAŞI: 9.000 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432 lira
Ek zam farkı: 1.051 lira
ARALIK MAAŞI: 9.500 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.179 lira
Ek zam farkı: 1.110 lira
ARALIK MAAŞI: 10.000 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925 lira
Ek zam farkı: 1.168 lira
ARALIK MAAŞI: 10.500 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.445 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671 lira
Ek zam farkı: 1.226 lira
ARALIK MAAŞI: 10.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.858 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119 lira
Ek zam farkı: 1.261 lira
ARALIK MAAŞI: 11.000 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417 lira
Ek zam farkı: 1.285 lira
ARALIK MAAŞI: 12.000 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910 lira
Ek zam farkı: 1.401 lira
ARALIK MAAŞI: 14.000 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.260 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895 lira
Ek zam farkı: 1.635 lira
ARALIK MAAŞI: 16.000 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880 lira
Ek zam farkı: 1.869 lira
ARALIK MAAŞI: 18.000 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.763 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865 lira
Ek zam farkı: 2.102 lira
ARALIK MAAŞI: 20.000 lira
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514 lira
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850 lira
Ek zam farkı: 2.336 lira