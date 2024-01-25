Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı

Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı
Kaynak: Tele1
SSK ve Bağkur emeklilerine verilecek maaş tutarı yüzde 49,25 zam oranıyla yine değişti. İşte yeni emekli maaşları…
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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Böylece SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı da yeniden değişti.

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 2

İlk olarak 17-26 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılacak olan SSK ve Bağkur emekli maaşı, yalnızca yüzde 37.57 oranındaki zamlar dikkate alınarak ödenecek. İlave yüzde 5 ise Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacak.

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 3

Öte yandan kök aylıkları 6 bin 700 lira ve altı olanlar bu zamdan yararlanamayacak. Bu emeklilerin sadece 10 bin lira alacağı öğrenildi.

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 4

BU HAFTA YASALAŞACAK?

Emekliye ek zam maaşı bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek ve yasalaşacak. Eğer teklif Resmi Gazete’de yayımlanırsa, 1 hafta içinde hesaplara ödenecek.

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 5

KİM NE KADAR ALACAK?

ARALIK MAAŞI: 7.500 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.318 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.194 lira

Ek zam farkı: 876 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 6

ARALIK MAAŞI: 7.600 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343 lira

Ek zam farkı: 888 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 7

ARALIK MAAŞI: 7.800 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641 lira

Ek zam farkı: 911 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 8

ARALIK MAAŞI: 8.000 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940 lira

Ek zam farkı: 934,40 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 9

ARALIK MAAŞI: 8.200 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238 lira

Ek zam farkı: 958 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 10

ARALIK MAAŞI: 8.500 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25

Ek zam farkı: 992,80

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 11

ARALIK MAAŞI: 8.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835 lira

Ek zam farkı: 1.004 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 12

ARALIK MAAŞI: 8.700 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.969 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.985 lira

Ek zam farkı: 1.016 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 13

ARALIK MAAŞI: 8.800 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134 lira

Ek zam farkı: 1.028 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 14

ARALIK MAAŞI: 9.000 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432 lira

Ek zam farkı: 1.051 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 15

ARALIK MAAŞI: 9.500 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.179 lira

Ek zam farkı: 1.110 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 16

ARALIK MAAŞI: 10.000 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925 lira

Ek zam farkı: 1.168 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 17

ARALIK MAAŞI: 10.500 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.445 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671 lira

Ek zam farkı: 1.226 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 18

ARALIK MAAŞI: 10.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.858 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119 lira

Ek zam farkı: 1.261 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 19

ARALIK MAAŞI: 11.000 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417 lira

Ek zam farkı: 1.285 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 20

ARALIK MAAŞI: 12.000 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910 lira

Ek zam farkı: 1.401 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 21

ARALIK MAAŞI: 14.000 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.260 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895 lira

Ek zam farkı: 1.635 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 22

ARALIK MAAŞI: 16.000 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880 lira

Ek zam farkı: 1.869 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 23

ARALIK MAAŞI: 18.000 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.763 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865 lira

Ek zam farkı: 2.102 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 24

ARALIK MAAŞI: 20.000 lira

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514 lira

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850 lira

Ek zam farkı: 2.336 lira

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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 25
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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 26
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Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı 27
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