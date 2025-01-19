Kuruttuğu ölü balıklar ve atıkları tabloya dönüştürüyor

Kaynak: DHA
Kuruttuğu ölü balıklar ve atıkları tabloya dönüştürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (65), çöp ve atık malzemeler ile Van Gölü'nde çekilmenin yaşandığı bölgelerde toplayıp kuruttuğu ölü inci kefaliyle birbirinden güzel tablolar yapıyor.

Çevre bilincine dikkat çekmek istediğini belirten Demir, bu şekilde 600'e yakın tablo ve biblolarını evinde ve atölyesinde sergilediğini söyledi.

Erciş'te oto yedek parçası satarak ailesini geçindiren 3 çocuk babası Sami Demir, Van Gölü'nde çekilmenin yaşandığı alanlardan ölü inci kefali ile çevreden atık malzemeler topluyor. Demir, kurduğu atölye ve evinin bir odasında balıkları kurutup, çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçaları ve kurutulmuş yaprakları tabloya dönüştürüyor.

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Amacının, çevre bilincine dikkat çekmek olduğunu söyleyen Sami Demir, "Yazın Van Gölü'nün çekildiği alanlarda ölen balıkları toplayıp kurutuyorum. Balıkların yanı sıra atıklar da topluyorum. Tüm bunları bir araya getirip sanat eserine dönüştürüyorum. Bu şekilde birçok tablo yaparak evimde sergiliyorum. Birçok kişi evime gelerek tabloları inceliyor. Bu tabloları satarak da ailemi geçindiriyorum. Özellikle bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum. Atölyem ve evim, tüm yakınlarıma ve ziyaretçilere açıktır" dedi.

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