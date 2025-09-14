Kurutulmaya bırakılan tütünler, tarım arazilerini renklendirdi!

Kaynak: İHA
Türkiye'nin tarım merkezlerinden olan Hatay'da 40 dereceyi bulan kavurucu sıcakta kurutulmaya bırakılan tütünler, tarım arazilerini renklendiriyor. Sıcağa rağmen çalışmak zorunda olan çiftçiler ve işçilerse, zorlu şartlarda mesaiyi sürdürüyorlar.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde ilerlediği Hatay'da tütünde hasat devam ediyor.

Tarlada zor şartlarda toplanan ve açık arazide kurutulmaya bırakılan tütün için çiftçilerin ve işçilerin zorlu mesaisi sürüyor.

2.jpg

Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde hasat edilen tütünün kurutulmaya bırakıldığı araziyse adeta renklendi.

3-001.jpg

Çiftçi Cuma Yılmaz, kurutulmuş tütünün kilogram fiyatının tarladan 165 TL'den satıldığını söyledi.

4.jpg

"BU SICAKTA ZOR OLUYOR AMA TÜTÜN BİZİM GEÇİM KAYNAĞIMIZ VE DERMANIMIZ OLDUĞU İÇİN SICAKLIK SORUN OLMUYOR"

Kavurucu sıcaklıklara rağmen geçim kaynakları olan tütünü kurutma mesaisini sürdürdüklerini ifade eden çiftçi Cuma Yılmaz, "Hasat ettiğimiz tütünleri sabah kırımlarını yaptıktan sonra şimdi kurutmasını yapıyoruz.

5.jpg

Tütünleri 13 ila 17 gün içinde kuruttuktan sonra toplayıp ambarlara koyuyoruz. Evde tütünleri paketledikten sonra Diyarbakır'a gönderiyoruz. Diyarbakır'da kurutulan tütünler ıslatılıp 500 kiloluk paketlere koyularak ABD'ye gönderiliyor.

6.jpg

Amele işçileri sabahın erken saatlerinde gelip 11 gibi eve gidiyorlar. Biz tarla sahibi olarak saat 4 ila 5'e kadar mesai yapıyoruz. Bu sıcaklar çok zor oluyor. Sıcaklıklar bazen 45 ila 50 dereceye kadar geçiyor.

7.jpg

Şükürler olsun ki tütünden geçen yıl kazandık ama bu yıl maliyetlerde yüzde 30'luk artış oldu. Bu sıcakta zor oluyor ama tütün bizim geçim kaynağımız ve dermanımız olduğu için sıcaklık sorun olmuyor.

8.jpg

Tütünün kilosu Eylül'den itibaren 165 TL'den satılıyor. Tütünün satışından bize yüzde 30'luk kısmı kalıyor" ifadelerini kullandı.

