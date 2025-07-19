Kuruyan ağaçları sanat eserine dönüştürüyor!

Taşçı köyünde yaşayan 3 çocuk babası Yoloğlu, 17 yıl önce el becerisini geliştirerek kurumuş ağaç dalları ve kireç taşlarından çeşitli objeler yapmaya başladı.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşması dolayısıyla yaz aylarında tarla ve bahçe işlerinde çalışan Yoloğlu, kuruyan ağaç dalları ve kireç taşlarını evinin bahçesinde topluyor.

Yoloğlu, daha sonra atölye olarak kullandığı evinin tandır odasında ağaç ve kireç taşlarından biblo, maket, ilgi çekici süs ve dekorasyon malzemeleri yapıyor.

Yoloğlu, bugüne kadar 60'tan fazla heykel ve süs eşyası yaptığını söyledi.

Boş zamanını değerlendirmek istediğini belirten Yoloğlu, "Burada çok söğüt ağacı var. Söğüt ağacıyla bu işe başladım. Ondan sonra cevizden geyik ve kartal heykeli yaptım. Birçoğunu hediye ettim. Bazılarını da kireç taşından yapıyorum ancak taş bulamıyorum. Keski, keser ve matkap kullanıyorum. İlkel yöntemlerle ağaçları ve taşları sanat eserine dönüştürüyorum." dedi.

Özellikle hayvan figürleri yaptığını ifade eden Yoloğlu, şunları kaydetti: