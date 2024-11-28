Kuruyemişçiye giren maskeli hırsızlar yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuruyemişçiye giren maskeli hırsızlar yakalandı

Batman’da bir kuruyemişçinin kapısını kırarak para, bilgisayar ve ürün çaldığı iddia edilen maskeli 4 şüpheli 13 farklı güvenlik kamerasının incelenmesi sonrasında yakalandı.

Olay, 22 Kasım'da 04.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Hamidiler Caddesi'nde meydana geldi. 4 şüpheli araçla kuruyemiş dükkanının önüne geldi. Yüzleri maskeli 3 şüpheli, iş yerinin kapısını kırarak içeri girerken, diğeri ise araçta bekledi. Şüpheliler 40 bin lira, 2 dizüstü bilgisayar, sigara ve çok sayıda market ürününü yanlarında getirdiği torbalara doldurup, geldikleri araçla kaçtı. Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KOVALAMA SONRASI YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki 13 güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından izlenen 96 saatlik görüntü ile şüphelilerin K.Y., S.S.Ç, M.F.K ve F.S. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipleri gören şüpheliler, bulundukları araçla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonrası şüpheliler yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuruyemişçiye giren maskeli hırsızlar yakalandı

Kuruyemişçiye giren maskeli hırsızlar yakalandı

Kuruyemişçiye giren maskeli hırsızlar yakalandı

Kuruyemişçiye giren maskeli hırsızlar yakalandı

Kuruyemişçiye giren maskeli hırsızlar yakalandı

Kuruyemişçiye giren maskeli hırsızlar yakalandı

Kuruyemişçiye giren maskeli hırsızlar yakalandı

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