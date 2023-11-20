Kuruyemişe dev zam geldi. Yılbaşı gecesi sofraların vazgeçilmeziydi

Yaşanan yüksek enflasyon son olarak kuruyemişi vurdu. Yılbaşı gecesinde masaların vazgeçilmezi olan kuruyemiş sınıfından en çok zamlanan ceviz oldu. Cevizin kilosunun fiyatı dudak uçuklattı.

Kuruyemişe dev zam geldi. Yılbaşı gecesi sofraların vazgeçilmeziydi

Karar Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; Yeni yıl öncesi zam yağmuru başladı.

Akaryakıttan gıdaya, giyimden elektroniğe neredeyse her şeye zam geldi. Ancak son zam haberi yine hiç beklenmedik bir şeyden geldi. Yılbaşı gelmeden kuruyemişlere zam geldi!

Kuruyemiş zammının başında ceviz yer aldı. Kilo fiyatı görenleri şoke etti.

YILBAŞI ÖNCESİ KURUYEMİŞE ZAM

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında kuruyemiş satan Mustafa Kafalı, tüketicilere kötü haberi verdi. Kuruyemiş fiyatlarının astronomik rakamlara ulaştığını ifade eden Kafalı, bir cevizin 4 lira çektiğini söyledi. Zamların her geçen gün arttığını ifade eden Kafalı, "Maalesef bu seneki gibi astronomik bir fiyatlar yok. Geçen sene 60 liraya 70 liraya sattığımız ceviz bu sene 150- 170 lira. Şu ceviz 4 lira çekiyor. Bir ceviz 4 lira çekerse bu vatandaş nasıl alacak" dedi.

ZAMMIN BAŞINDA CEVİZ VAR

Cevizin tanesinin 4 TL'yi aştığını belirten Kafalı, şunları söyledi:

"Yıllardır bu Kadirli'nin bu semt pazarlarında kuruyemiş işi yapmaktayım. Maalesef bu seneki gibi astronomik bir fiyatlar yok. Geçen sene 60 liraya 70 liraya sattığımız ceviz bu sene 150- 170 lira. Şu ceviz 4 lira çekiyor. Bir ceviz 4 lira çekerse bu vatandaş nasıl alacak? Kayısının kilosu 250 TL toptan. Yani fiyat pahalılığı var. 24 gram geliyor bir ceviz. 170 lira kilosu 4 lira küsur yapıyor. Millette alım gücü yok. Allah yardım etsin. Vatandaş, pahalı seyrediyor yani. Geçen sene günlük 100 kilo ceviz satıyorduk şimdi 8-10 kilo satarsak şükrediyoruz."

Pazar alışverişine gelen bir vatandaş ise, "Çok pahalı hemşehrim. 4 lira çekiyor, 5 lira çekiyor. Kendiler 80- 90 bin milletvekilleri aylık alıyor biz de hiç yok. Ne yapacağız biz? Alt tabakayı düşünsünler kardeşim biraz da. Alamıyorum, vazgeçtim" dedi.

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