Kurye asansördeki kadını taciz etti. Çığlık sesleri binada yankılandı. İstanbul'daki lüks sitede yaşandı

İstanbul Esenyurt’taki lüks siteye gelen kargo görevlisi, asansörde genç kadını taciz etti. Çığlıklarla kaçan saldırganı yakalamak için polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İstanbul Esenyurt’taki lüks bir sitede yaşanan taciz olayı, bölge sakinlerini şoke etti. 24 yaşındaki bir kadın, kargo teslimatı bahanesiyle apartmana giren bir görevlinin saldırısına uğradı.

Taciz olayı, genç kadının kucağında köpeğiyle asansöre bindiği sırada başladı. Güvenlik kameralarının bulunduğu asansörde taciz edilen kadın, 7. kata ulaştığında da peşini bırakmayan saldırganın fiziksel tacizine maruz kaldı.

Kadın, asansörden inip dairesine yöneldiğinde, kurye tarafından takip edildi. Koridorda da devam eden taciz, saldırganın “Seninleyim, çok güzelsin” diyerek kapıyı zorlamasıyla tüyler ürpertici bir boyuta ulaştı. Genç kadının çığlıkları üzerine komşular olay yerine koşarken, saldırgan hızla kaçarak izini kaybettirdi.

Mağdur kadın, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: “Köpeğimle eve dönüyordum. Asansörde taciz başladı, kapıma kadar takip edildim. Güvenliği aradım ama şahıs kaçtı.”

Olay sonrası polise şikayette bulunan kadın, güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti. Polis, kaçan şahsın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sitenin güvenlik görevlileri, kargo görevlisinin siteye girişte herhangi bir kimlik kontrolünden geçirilmediğini belirtti. Bu durum, site yönetiminin güvenlik protokollerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.