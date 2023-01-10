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Seçimin sonucunu bu gençler belirleyecek. Kurye genç Sipariş götürdüğü yerde Mozart’tın Türk Marşı'nı çaldı

Kurye genç sipariş götürdüğü yerde bulunan piyanoyla Mozart’ın Türk Marşı bestesini çaldı. Performansıyla kendine hayran bıraktıran genç izleyenlere “Yetenekliler mülakatta kaybediyor yandaşlar işe giriyor. Seçimin sonucunu bu gençler belirleyecek” dedirtti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 21:23
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Kurye genç Sipariş götürdüğü yerde Mozart’tın Türk Marşı'nı çaldı. Seçimin sonucunu bu gençler belirleyecek

Seçimin sonucunu bu gençler belirleyecek. Kurye genç Sipariş götürdüğü yerde Mozart’tın Türk Marşı'nı çaldı
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Söz konusu görüntülerde, siparişi teslim ettikten sonra gördüğü piyanonun başına geçen kurye izleyenleri hayran bıraktı.

Sosyal medya bir kuryenin piyano performansı büyük ilgi gördü. Sipariş teslim ettiği yerdeki piyanoyu gören kurye, çalmak için izin istedi. Kurye, Mozart’ın Türk Marşı bestesini ustalıkla çalması dinleyenleri büyüledi.

Öğrenmenin ve çalmanın son derece zor olduğu enstrümanlardan olan piyanoyu, ustaca kullanan kurye, videoyu izleyen kullanıcılar tarafından büyük beğeniyle dinlendi.

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