Kurye ile esnaf arasında tabureli gerilim

Kaynak: İHA

Hatay Dörtyol’da motosikletli kurye ile esnaf arasında hızlı geçti kavgası yaşandı Esnaf ‘Hayırdır ya’ diyerek tabure ile saldırdı.

Olay, Dörtyol ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. Bölgede bulunan bir iş yerinde çalışan motosikletli kurye ile cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaş ‘Düzgün geçin diye yalvarıyorum’ size diyerek hızlı geçmesine tepki gösterdi. Başlayan sözlü tartışma üzerine motosiklet sürücüsünün ‘Hayırdır ya’ tepkisine vatandaş sinirlenince tabureyi aldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine tabure vatandaşın elinden alınarak sözlü tartışma, kavgaya dönüşmeden son buldu. Şahıslar arasında yaşananlarsa an be an kameraya yansıdı.

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