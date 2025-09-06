Kuryelerin seyir halinde sohbeti hastanede bitti

Kaynak: İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletli iki kuryenin seyir halindeyken çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Görüntülerde kazanın sohbet sırasında meydana geldiği öne sürülürken, yaralanmayan sürücü sadece selamlaştıklarını söyledi.

Kaza, Antalya Caddesi'nde Yapay Şelale istikametinden Manavgat Adliyesi yönüne giden Berkcan Yaman yönetimindeki motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Özgür Bayar'ın kullandığı motosikletin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Berkcan Yaman, refüjdeki ağaca ve bordür taşına çarptı.

Görüntülerde motosikletlerin birbirine çok yakın şekilde ilerlediği, bir sürücünün direksiyonu kırmasıyla Yaman'ın motosikletinin devrildiği, sürücünün ise refüjdeki ağaca çarptığı görüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazayı yara almadan atlatan Özgür Bayar, yerde yatan arkadaşının başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Berkcan Yaman'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen baba, oğlunun yerde yattığını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Kazanın ardından ifadesi alınan Özgür Bayar, motosikletle seyir halindeyken sohbet etmediklerini, yalnızca selamlaştıklarını söyledi.

aw532559-03.jpg

aw532559-04.jpg

aw532559-02.jpg

aw532559-01.jpg

