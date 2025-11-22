ABD’de bir kişi kuş gribi hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, bu vakanın H5N5 ile bilinen ilk insan ölümü olabileceğini duyurdu. Yetkililer, virüsün insandan insana geçme riskinin düşük olduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden kişinin Seattle’ın yaklaşık 125 km güneybatısındaki Grays Harbor ilçesinde yaşayan, ileri yaştaki ve önceden sağlık sorunları olan bir yetişkin olduğu belirtildi.

YABANİ KUŞLARLA BESLENEN TAVUK SÜRÜSÜ VARMIŞ

Yetkililer, ölen kişinin yabani kuşlarla temas eden bir arka bahçesinde beslenen tavuk sürüsünün bulunduğunu ve virüsün onlardan geçmiş olabileceği kanısı üzerinde durulduğunu belirtti.

Yetkililer, hastanın Kasım ayı başından beri yüksek ateş, konfüzyon ve solunum problemleri sebebiyle hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Washington Eyaleti yetkilileri, hastayla yakın temaslı olan kişileri izleyeceklerini belirtti fakat şu ana kadar virüsün insandan insana bulaştığına dair bir kanıt bulunmadığına vurgu yapıldı.

H5N5 NEDİR?

Kümes hayvanlarında ciddi hastalığa ve yüksek ölüm oranlarına neden olan avian influenza A tipleri yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) olarak adlandırılır.

İnsanlarda ise bu H5N5 enfeksiyonu çok nadir ve sınırlı vakalarda görüldü. Washington eyaletindeki vakanın, bilinen ilk insan ölümü olduğu belirtiliyor.

H5N5’E KARŞI KORUNMA YÖNTEMLERİ

Görülen vaka sonrası herkesin aklındaki soru hiç kuşkusuz 'bu virüsten nasıl korunmalıyız?' Kuş gribinden kaçınmak için öncelikle kümes ve evcil kuşlarla temasa dikkat etmeliyiz. Kümes hayvanınız varsa dış ortamlara temasını sınırlamalı, hayvanlarla temas ederken koruyucu önlemler almalıyız. (maske, eldiven ve koyurucu giysi v.b) Öte yandan kuş gribine yakalanmamak için dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da gıda güvenliği. Yumurta ve tavuk etinin iyi pişirilmesi ve çiğ tüketimden kaçınılması gerekiyor.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Kuş gribine yakalanmış bir insan ateş, öksürük, solunum güçlüğü gibi rahatsızlıklar görülüyor.

TÜRKİYE'DE KUŞ GRİBİNE YAKALANAN VAR MI?

Şu ana kadar Türkiye’de H5N5 kuş gribi vakası görülmüş değil, ancak Türkiye, kuş gribi (avian influenza) açısından riskli bir coğrafyada yer alıyor ve Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle H5 ve H7 türleri için sürekli izlemler yapıyor.

Yetkililer ise insanların kuş gribine yakalanmaması için şu önlemleri öneriyor:

- Kümes hayvanları ve yabani kuşlarla temasta dikkatli olun.

- Hasta veya ölü kuşlara dokunmayın.

- Yumurta ve tavuk etini iyi pişirin.

- Yetkililerin olası uyarılarını takip edin.