Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Kuş terbiyecisi

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, flaş bir paylaşımda bulundu.
Milli futbolcu sosyal medya hesabından "Kuş terbiyecisi" notunun düşüldüğü tabloyu alıntılayarak paylaştı.
İşte o paylaşım;
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.