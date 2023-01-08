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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Kuş terbiyecisi

Galatasaray'ın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 23:43
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Kuş terbiyecisi: Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Kuş terbiyecisi
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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, flaş bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu sosyal medya hesabından "Kuş terbiyecisi" notunun düşüldüğü tabloyu alıntılayarak paylaştı.

İşte o paylaşım;

 

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