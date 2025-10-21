YENİÇAĞ - Kuşadası / Şerif Akarçeşme

Kuşadası Uşaklılar Derneği, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile anlamlı bir etkinlikte buluştu.

Kuşadası Uşaklılar Derneği, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile tarhana çorbası ikramı etkinliğinde buluştu. ADÜ Davutlar kampüsünde düzenlenen ve Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Bostan'ın vesilesi ile gerçekleşen etkinliğe ADÜ Davutlar MYO Müdürü Prof. Dr. Pınar Altıok Gürel, ADÜ Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, Kuşadası Uşaklılar Derneği üyeleri ve ADÜ'lü öğrenciler katılım gösterdi.

Etkinlikte, Dr. Öğr. üyesi Sezgin tarafından mutfak atölyesinde pişirilen tarhana çorbası daha sonra akademik kadro ve öğrencilere ikram edildi. Türkiye'nin farklı kentlerinden eğitim için ADÜ'ye gelen öğrenciler, Uşak ilinin meşhur tarhana çorbasını ustaların elinden tatma imkanı buldu.