Kuşadası 19 Mayıs'ı Derya Uluğ ile kutlayacak

Kuşadası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kuşadası Belediyesi tarafından gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle renklenecek olan 19 Mayıs kutlamaları, sevilen pop müzik sanatçısı Derya Uluğ konseri ile taçlanacak.

Kuşadası 19 Mayıs'ı Derya Uluğ ile kutlayacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kuşadası’nda çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Sabah saat 09.00’da Atatürk Meydanı’nda çelenk koyma töreniyle başlayacak kutlamalar, daha sonra Özer Türk Stadyumu’nda düzenlenecek resmi törenle devam edecek. Akşam saat 18.30’da ise Kısmet Otel Kavşağı’ndan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kadar bir Gençlik Korteji düzenlenecek. 19 Mayıs coşkusu, İsmail Cem Dostluk Barış Meydanı’nda düzenlenecek çeşitli dans gösterileri ve DJ Erbil Ellez performansı ile sürecek.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Türk Milleti’nin kurtuluş mücadelesini başlatmasının 104’üncü yılına özel etkinlikler pop müzik sanatçısı Derya Uluğ konseri ile sona erecek. Saat 21.30’da başlayacak olan konser ile şarkıcı Derya Uluğ, Kuşadalı gençlerin 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak.

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