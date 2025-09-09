Kuşadası 1923 FK'da Mutlu Çelik sürprizi

YENİÇAĞ - Kuşadası / Şerif Akarçeşme

Aydın BAL ligi ekiplerinden Kuşadası 1923 FK'da Futbol Şube sorumlusu olarak eski hakemlerden Mutlu Çelik'i ile anlaştı.

Başkan Atilla Serhan Tuğlu şubede Mutlu Çelik'e önemli yetkiler vermeyi planladığı ifade edildi.

Bu hafta Kuşadası 'na gelmesi beklenen Çelik'in, sportif direktörlük görevi için düşünüldüğü belirtildi. Siyah- kırmızılı kulübün futbol şubesinde Başkan Atilla Serhan Tuğlu'nun yanı sıra ana yönetimden ve dışarıdan da isimlerin yer alacağı öne sürüldü.

Başkan Atilla Serhan Tuğlu Marmaris'te yaşayan Mutlu Çelik'in, futbol bilgisine ve çevresine güvenerek futbol şubesine almayı planladığı, bu konuda teknik direktör Metin Altınay'dan itiraz geleceğini düşünmediği kaydedildi.