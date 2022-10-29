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Kuşadası açıklarında 12 göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 19:55
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Kuşadası açıklarında 12 göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 12 göçmen kurtarıldı
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Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan 12 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. 

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