Kuşadası, Almanya’nın turizm devlerine tanıtıldı

Kuşadası, Almanya’nın önde gelen turizm dergisi FVW/Travel Talk tarafından Kuşadası Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Turizm Tanıtım Günleri’ etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Kuşadası, Almanya’nın turizm devlerine tanıtıldı

Kuşadası, sezon boyunca Almanya’dan Türkiye’ye en fazla turist getiren 150 seyahat acentesinin temsilcilerini ağırladı. Almanya’nın en önemli turizm dergisi olan FVW/Travel Talk tarafından Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, seyahat acentelerinin temsilcileri için tarihi Güvercinada Kalesi’nde tanıtım programı düzenlendi. Programa, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, FVW/Travel Talk dergisi Yazı İşleri Müdürü Klaus Hildebrandt, Kuşadası’ndaki turizmciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’ye ve Kuşadası’na gelecek Alman turist sayısını artırmak açısından büyük öneme sahip programda, Alman seyahat acentelerinin temsilcilerine, kentin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler ile konaklama olanakları anlatıldı. Çeşitli halk oyunu gösterilerinin de sergilendiği programda, Kuşadası’ndaki turizmcilerle de bir araya gelme fırsatı yakalayan Alman turizm firması yetkilileri, Kuşadası’yla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

"ALMAN TURİSTLERİN DİKKATİNİ KUŞADASI’NA ÇEKECEĞİZ"

Türkiye’nin Almanya için çok önemli bir destinasyon olduğunu belirten FVW/Travel Talk dergisi Yazı İşleri Müdürü Klaus Hildebrandt, "Geçtiğimiz sezon Türkiye'ye 5 milyon Alman turist geldi. Bizim bu toplantıyı Kuşadası’nda düzenleme amacımız kentinize daha fazla Alman turistin gelmesini sağlamak. Çünkü Almanya’da tatil tercihlerine yön veren çok önemli bir dergiyiz. Kuşadası çok büyük turizm potansiyeline sahip bir kent. Biz Almanya’da Kuşadası’nın tanıtımını yaparak dikkatleri buraya çekmeye çalışacağız. Kuşadası’nda daha önce de bulundum. Bu gelişimde kentte çok önemli değişiklikler olduğunu fark ettim. Burada yeni bir hayat doğmuş. Özellikle gastronomi alanında düzenlenen festivaller kente çok büyük renk katmış” dedi.

"KUŞADASI’NI ÇOK PARLAK BİR TURİZM SEZONU BEKLİYOR"

Avrupa’nın en büyük tur operatörü olan Bentour Reisen Almanya Genel Müdürü Songül Göktaş Rosati ise “Ocak ayına Ege Bölgesi ve Kuşadası Alman turist açısından çok büyük bir artışla girdi. Kuşadası’nı çok önemsiyoruz. 2023 yılında Kuşadası’nın çok parlak bir turizm sezonu geçireceğini söyleyebilirim. Ayrıca Kuşadası’nı bu yıl kruvaziyer turizminde de iyi bir dönem bekliyor” diye konuştu.

"REZERVASYONLAR ARTTI"

Almanya’nın dev turizm şirketlerinden TUI yöneticisi Doreen Schwebe de ilk kez geldiği Kuşadası’nı çok güzel bulduğunu söyledi. TUI olarak Almanya’dan Kuşadası’na yaptıkları tatil rezervasyonlarında önemli bir artış yakaladıklarını belirten Schwebe, “Kuşadası’nda çok samimi bir tatil ortamı var. Diğer tatil merkezlerinden en önemli farkı konaklama olanakları ve kent merkezinin otellere yakın olması. Kuşadası’nda otelden çıkıp, çevreyi gezebiliyorsunuz” dedi.

"FARKLI TURİZM ROTALARI OLUŞTURUYORUZ"

Kuşadası Belediye Başkanvekili Oğuzhan Turan da “Kuşadası, Türkiye’de turizmin başladığı ilk yerdir. Kuşadası Belediyesi olarak kentimize daha fazla turist çekmek amacıyla yıl boyunca tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kentimize gelen yabancı misafirlerimiz için farklı turizm rotaları oluşturuyoruz. Bu amaçla da çeşitli müzeler açıyoruz. 2023 sezonunda Kuşadası’nda daha fazla Alman turist görecek olmak bizleri çok mutlu edecek” diye konuştu.

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