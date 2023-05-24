Kuşadası Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, yaz sezonu öncesi ilçedeki taksi duraklarını modern, estetik ve konforlu hale getirmek amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye devam ediyor

Kuşadası’nda kente estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla taksi duraklarında başlatılan yenileme çalışması devam ediyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından tasarlanan yeni duraklar, özgün ve estetik görünümleri kadar taksici esnafının çalışma koşullarına sunduğu katkı ile de dikkat çekiyor. Bugüne kadar 7 taksi durağını yeni tasarlanan duraklar ile değiştiren Kuşadası Belediyesi’nin son adresi, Cumhuriyet Mahallesi Öztürk Caddesi üzerinde hizmet veren Emniyet Taksi oldu.

İçerisinde dinlenme alanı, mutfak ve tuvaletin bulunduğu prefabrik durak yerine yerleştirildi. Durak yerleştirilmeden önce Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten eşliğinde taksici esnafını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, “Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, göreve geldiğinden bu yana kentle olduğu kadar bizimle de çok yakından ilgileniyor. Bu sekizinci yenilenen taksi durağımız. Göreve geldiğinden bu yana hiç durmadan çalışan başkanımız sayesinde taksici esnafımız daha rahat ve konforlu bir şekilde çalışabilecek. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

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