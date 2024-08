Kuşadası Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı

Kuşadası Belediye Başkanlığından;

İhale İli :Aydın

İlçesi :Kuşadası

Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı

İşin Adı / Konusu/Cinsi :Taşınmaz satış ihalesi

İhale onay Tarihi ve Sayısı :29.07.2024 tarih E.577

Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :27.06.2024 tarih ve 1101 sayılı ve 01.08.2024 tarih 1355 sayılı Encümen Kararları

İhale Tarihi & Saati :15.08.2024 & 10.00’dan itibaren

İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi uyarınca

İlan Şekli :Ulusal Gazete, Ulusal İnternet, Yerel Gazetede, Yerel İnternet, Kuşadası Belediyesi İnternet Sayfası ve İlan Panosu S.N Mahalle Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü

(m²) İmar Durum Özellikleri Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati Ödeme şekli 1 Alacamescit 188 35 Arsa 137,82 m² Bitişik nizam 3 kat konut

5.250.000,00 TL 157.500,00 TL 15.08.2024 10:00 Peşin

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda listede özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi, tabloda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Kanunu 45. Maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

Madde2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi “Belediye Encümen Salonunda” Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 5-İhale Katılım Sağlayacaklar İçin İstenen Belgeler

Mad

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr ) adresinden alınacaktır veya Nüfus Müdürlüğünden.

2. Kimlik fotokopisi (2 adet)

3. Noter onaylı imza sirküleri (Aslı)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 2024 yılına ait tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3. Adres beyannamesi

C) ORTAK BELGELER:

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3) İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,

4) İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz (Aslı)

5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan.

6) İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan.

7)İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY/PKK vb. silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

8) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı) veya İhale Şartnamesinin 10. Maddedeki değerler,

9) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

a) Gerçek kişi olması halinde gerçek kişinin

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği oluşturan her kişinin.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi.

d) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

e) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

Madde 6- İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Madde 7-Şartname bedeli 2.500.00TL (İkibinbeşyüztürklirası) ‘dır.

Madde 8-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İhale Komisyonuna) teslim etmeleri zorunludur. İlan olunur. Ömer GÜNEL

Belediye Başkanı