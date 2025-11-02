Yeni uygulama, hem görsel estetiği ön plana çıkarıyor hem de su kullanımında ve bakım maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Geleneksel peyzaj düzenlemelerinin aksine, kuru peyzaj tekniği sayesinde sulama ihtiyacı minimuma inerken, doğal taşlar, dayanıklı bitki türleri ve yerel dokuyla uyumlu tasarımlar kent dokusuna modern bir soluk getiriyor.



Kent genelinde yapılması planlanan 4950 metrekarelik kuru peyzaj düzenlemesinin 2168 metrekaresi tamamlanmış durumda. Bu çalışmalarla birlikte Kuşadası, doğal kaynakların korunmasına önem gösteren, çevreye duyarlı şehircilik anlayışını benimseyen örnek kentler arasında sürdürülebilir kent yaşantısına öncülük ediyor.