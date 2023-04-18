Kuşadası Belediyesi'nden Kadir Gecesi’ne özel iftar programı

Aydın Kuşadası Belediyesi, Kadir Gecesi'ne özel iftar programı düzenledi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda verilen iftar yemeğine, Başkan Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

Kuşadası Belediyesi'nden Kadir Gecesi’ne özel iftar programı

ANKA'da yer alan haberde, başkan Ömer Günel, iftar saatinden önce kazanların başına geçip, Kuşadalılara yemek dağıttı. Daha sonra vatandaşlarla tek tek ilgilenip, Ramazan ayını huzur ve sağlık içerisinde geçirmelerini diledi. İftar programında lokma hayrında da bulunuldu.

Ramazan ayında hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Bin aydan daha hayırlı olan bu çok özel gecede siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm Kuşadalıların Kadir gecesi kutlu olsun" diye konuştu.

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