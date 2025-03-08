Kuşadası Belediyesi’nden peyzaj düzenlemesi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuşadası Belediyesi’nden peyzaj düzenlemesi

Kuşadası Belediyesi tarafından Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Sevda Hatun Camisi'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması başladı. Yaklaşık bin 500 metrekarelik bir alanda yürütülen çalışma kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Aydın Kuşadası'nın Kirazlı Mahallesi'nde, 2023 yılında hayırsever iş insanı Fehmi Aygün tarafından yaptırılmaya başlanan Sevda Hatun Camisi'nin inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

Camide, kaba inşaatın sona ermesinin ardından bir süre önce ince işçilik çalışmalarına başlandı. Kuşadası Belediyesi de yakın zamanda ibadete açılacak olan Sevda Hatun Camisi'nin peyzaj ve çevre düzenlemesini üstlendi.

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Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bin 500 metrekarelik bir alana sahip olan cami bahçesini kilit parke taşıyla kapladı.

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Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise şu an bahçenin oturma yerleri ile ağaçların dikileceği alanların imalatını gerçekleştiriyor. Çalışmalar, taziye evinin bulunduğu alana çim serilmesi, çiçeklendirilmesi ve sulama sisteminin kurulmasıyla sona erecek.

Kuşadası Belediyesi’nden peyzaj düzenlemesi

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