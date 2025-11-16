Kuşadası Belediyesi, seyyar yiyecek satılan yerlere denetimlerini sıklaştırdı. Denetimde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, satılan ürünlerden numuneler alıp, çalışanları hijyen ve sağlık kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren sahil bandı başta olmak üzere tezgahlarda yiyecek satışı yapılan tüm noktalarda denetim yaptı.

Denetimde, satılan gıda ürünlerinden Kuşadası ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere numuneler alındı. Kontrollerde ayrıca esnaf hijyen, saklama koşulları ve gıda sağlığı konusunda bir kez daha bilgilendirildi. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler ise imha edilmek üzere toplandı.

Belediye Başkanı Ömer Günel, şunları söyledi:

“Tatil için İstanbul’a gelen ve gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren ailemize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizi sarsan bu acı olayın ardından Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası’nda sokak lezzetleri ve gıda satışı yapılan tüm noktalarda denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. Kentimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin ve hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir. Zabıta ekiplerimiz, denetimlerini periyodik ve sık aralıklarla, 7/24 esasına göre sürdürmektedir. Hafta sonu olması nedeniyle özellikle sokak lezzetleri satışının yoğun olduğu alanlarda kontroller artırılarak devam edecektir.”