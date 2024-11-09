Kuşadası Belediyesi'nden yeni mesire alanı

Kaynak: ANKA
Kuşadası Belediyesi'nden yeni mesire alanı

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’ndaki araziyi mesire alanı olarak düzenleyerek, kullanıma sundu.

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’ndaki araziyi mesire alanı olarak kullanıma soktu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Sevgi Plajı’ndaki Ada Camping ile Kampinova arasında kalan 10 dönümlük arazinin mesire alanı olarak düzenlenmesi için başlattığı çalışma tamamlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk önce zemini düzenlenen mesire alanına 60 tane piknik masası monte edildi. Aydınlatma sistemi, çeşmeleri yenilenen ve 7/24 kayıt yapan güvenlik kameraları donatılan alana, çocuklar için de oyun grupları yerleştirildi.

Piknik masaları konulan ve güvenlik kameralarıyla donatılan doğal yaşam alanı, vatandaşların sosyalleşebilecekleri yeni adreslerden biri oldu.

Ailesiyle Sevgi Plajı’ndaki mesire alanına gelen vatandaş Sultan Tozkoparan, “Ben 5 yıldır Kuşadası’nda yaşıyorum. Uzun süredir Davutlar Mahallesi’nde doğayla iç içe bir mesire alanının eksikliğini hissediyorduk. Çok güzel bir yer olmuş. Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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