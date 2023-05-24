Kuşadası Belediyesi’nin kütüphane ve kitap kafe hizmeti ilgi görüyor

Kuşadası Belediyesi’nin İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı’nda hizmete açtığı Kütüphane ve Kitap Kafe gençler ve çocuklar tarafından ilgi görüyor.

Kuşadası Belediyesi’nin kütüphane ve kitap kafe hizmeti ilgi görüyor

Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan tüm vatandaşlara eşit şekilde okuma imkânı, gerekli materyal ve uygun mekân sağlamak amacıyla yeni alanlar yaratmayı sürdürüyor. Bu kapsamda yaklaşık 3 ay önce Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisinde yer alan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde hizmete açılan Kütüphane ve Kitap Kafe; ilk ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere her yaştan Kuşadalı tarafından kullanılıyor. Kütüphanede 3 bini ilk ve ortaokul öğrencileri, bini ise yetişkinler için olmak üzere toplam 4 bin kitap yer alıyor.

ASKIDA KİTAP VE OYUNCAK İLE DAYANIŞMA

Açıldığı günden bu yana kütüphanenin olanaklarından 3 bin 661 çocuk, 756 yetişkin olmak üzere toplam 4 bin 417 kişi faydalanırken, kullanıma sunulan askıda kitap ve oyuncak bölümü de hedefine ulaşıyor. Ülke genelinde artan enflasyon ve art arda gelen zamlar nedeniyle ders kitaplarına ulaşmakta zorluk çeken ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanması için oluşturulan bölümde, yardımseverlerin bağışları ile toplanan kitap ve oyuncaklar paylaşılıyor.

FOTOKOPİ VE ÇIKTI İMKÂNI

Kütüphanede bulunan 8 adet internet erişimli bilgisayar üzerinden ödev ve araştırmalarını yapan kullanıcılar için günlük 5 sayfa fotokopi ve çıktı alma olanağı da sunuluyor. Her yaştan Kuşadalı’ya hizmet veren Kütüphane ve Kitap Kafe, hafta içi 08.30 ile 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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