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Kuşadası ile Ludbreg kardeş şehir oldu

Kuşadası Belediyesi ile Hırvatistan’ın Ludbreg Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 18:16
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Kuşadası ile Ludbreg kardeş şehir oldu

Kuşadası ile Ludbreg kardeş şehir oldu
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ANKA'da yer alan haberde, Kuşadası Belediyesi, Belediye Meclisi’nin onayıyla, Hırvatistan’ın Ludbreg şehri ile karşılıklı protokol imzalayarak kardeş şehir oldu. Ludbreg Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Dünya’nın Merkezi’ etkinliğine katılmak ve Kardeş Şehir İş Birliği Protokolü’nü imzalamak üzere kente giden Başkan Yardımcısı Batçıoğlu, Ludbreg Belediye Başkanı Dubrovko Bilic ile protokolü imzaladıktan sonra kent merkezinde bulunan ‘Dünyanın Dairesi’ne Kuşadası’nın adının ve Ludbreg kentine uzaklığının yazılı olduğu tabelayı yerleştirdi. Etkinlikte, Ludbreg halkına Kuşadası’nın tanıtımı da yapıldı.

Kuşadası Belediyesi olarak kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediklerini belirten Batçıoğlu, “Bir turizm kenti olarak dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan şehirler ile kardeşlik bağı ile kurduğumuz ilişkiler, karşılıklı olarak sosyal ve kültürel etkileşimimizi artıran, yeni proje ve iş birliklerine kapı aralayan çok önemli ilişkilerdir. Hırvatistan’ın güzel şehri Ludbreg ile kardeş şehir olmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. İmzaladığımız kardeş şehir protokolünün iki kent için de yeni iş birliklerine ve ortak projelere vesile olmasını temenni ediyor, Ludbreg halkına ve yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

 

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