Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 13.32 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin 7.13 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 13.32 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin 7.13 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
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