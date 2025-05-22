Kuşadası Küçükadaspor u17 takımı Aydın şampiyonu oldu

Kuşadası / Şerif Akarçeşme

Aydın Futbol U17 Kategorisi oynanan final karşılaşmasında Kuşadası Küçükadaspor U17 takımı Aydın 1907 Fenerbahçe U17 takımı ile karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Kuşadası Küçükadaspor takım karşılaşmanın 17. dakikasında Aydın 1907 Fenerbahçe takımımı kalesinde golü gördü. 0-1 Kuşadası Küçükadaspor U17 takımı soyunma odasına 1-0 yenik girdi.

Karşılaşmanın 2.yarısında da her iki takım final maçına performans ortaya koydu. Kuşadası Küçükadaspor gol pozisyonlarını cömertçe harcadı. Yine ani gelişen Aydın 1907 Fenerbahçe takımı karşılaşmanın 65.dakikasında yüzde yüz gol pozisyonunda kaleciye takıldı.

Bu dakikalardan sonra Aydın 1907 Fenerbahçe takımı defansif oynamaya başlayınca 75.dakikada Semih'in golünü kalesinde gördü.2-1 Kalan bölümlerde doldur boşalt oynayan Aydın1907 Fenerbahçe takımına Kuşadası Küçükadaspor oyuncuları fırsat vermedi. Karşılaşmanın normal süresi 2-1 sona erdi .Hakemin verdiği 3 dakikalık bölümde de gol sesi çıkmayınca karşılaşma 2-1 Kuşadası Küçükadaspor takımının üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuca göre 2024-2025 Futbol U17 kategorisinde Aydın şampiyonu Kuşadası Küçükadaspor takımı oldu.

Kuşadası Küçükadaspor takımı Aydın'ı ve Kuşadası'nı Ege Bölgesi U17 şampiyonluğu için ter dökecek.

Ligin ilk devresinde Kuşadasıspor ile evinde 1-1 berabere kalan Sökegücü, ligin son haftasına Kuşadasıspor'un 1 puan önünde girdi. Rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalarak şampiyonluğa ulaşan Sökegücü, şampiyonluk kupasına kavuştu. Kuşadası TFF Tesisleri'nde kupasını göğe kaldıran futbolcular, 'Şampiyon Sökegücü' tezahüratları yaptı.