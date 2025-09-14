Kuşadası leylek ile tanıştı

Aydın'ın 17 ilçesinde yıllardır düzenli olarak yapılan leylek (Ciconia ciconia) sayımlarında, bugüne dek sadece Kuşadası'nda hiç yuva tespit edilemezken, bu yıl Haziran ayının sonlarında Kuşadası'na bir çift leylek geldi.

Mermer atölyesinin içindeki bir telefon direğine yuva kurarak bölgeyi sahiplenen leylekler, Karaova ve Değirmendere'deki bahçelerde beslenerek yaşamlarını sürdürdü. Geç geldikleri için bu yıl üreme gerçekleştiremezlerken ancak yaklaşık üç ay boyunca Kuşadası semalarında süzüldükten sonra göç yolculuğuna başladılar.

EKODOSD yetkilileri, gelecek yıl aynı yuvaya dönmeleri için hazırlıklara şimdiden başladı. ADM Elektrik Dağıtım Şirketi ile yapılan görüşmeler sonucunda, mevcut yuvanın yükseltilerek yapay bir platforma alınması planlanıyor. Bu sayede leyleklerin daha güvenli bir şekilde üremeleri ve yavrularını büyütmeleri hedefleniyor.