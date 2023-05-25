Kuşadası plajlarında bu yıl da mavi bayraklar dalgalanacak

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan Mavi Bayrak, 2023 yılında Kuşadası’nda 24 plaj ile bir marinada dalgalanacak.

Kuşadası plajlarında bu yıl da mavi bayraklar dalgalanacak

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) belirlediği kriterler doğrultusunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2023 yılında mavi bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinalar belirlendi. TÜRÇEV yetkililerinin deniz suyu temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi gibi kriterleri göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonrasında Kuşadası’nın 24 plajı ile bir marinası Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Buna göre, 2023 yılında Güvercinada Halk Plajı, Kadınlar Denizi Halk Plajı, Kuştur Halk Plajı, Ada Kum Halk Plajı, Ada Camping Sevgi Plajı, Green Beach’in yanı sıra Sunrise Beach Clup, Flora Garden Ephesus, Palm Wings Beach Resort, Grand Belish Hotel, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp Eğitim Merkezi Plajı, Atlantique Holiday Club Hotel, Risus Beach Resort Hotel, Ephesia Hotel, Ephesia Holiday Beach Club, Fantasia Hotel Deluxe, Otium Sealight Beach Resort, The Grand Blue Sky Hotel İnternational, Infinity by Yelken, Charisma De Luxe Hotel, Korumar Hotel De Luxe, Kuştur Club, Tusan Beach Resort Hotel ve Pine Bay Holiday Resort’da ve Setur Marina’da Mavi Bayrak dalgalanacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde TÜRÇEV yetkililerinden teslim alınacak Mavi Bayraklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ile oteller tarafından işletilen plajlarda göndere çekilecek.

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“ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVESİNİ ALIYORUZ”
Bir plajın Mavi Bayrak alabilmesi için yüzme suyu kalitesi, deniz suyu temizliği, çevre eğitimi ve bilgilendirme, can güvenliği ve hizmet kalitesi gibi pek çok kriterin göz önünde bulundurulduğu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uluslararası alandaki turistik destinasyon seçiminde Mavi Bayrak sahibi olmanın önemine dikkat çekti. Başkan Ömer Günel, “Kentimizin en önemli doğal zenginlerinden olan plajlarımızı ve denizimizi korumaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini her yıl artarak alıyoruz. Bu yıl da 24 plajımızda ve marinamızda Mavi Bayrak dalgalanacak. Kuşadası Belediyesi olarak Mavi Bayrak sayımızı korumak ve arttırmak amacıyla turizmcilerimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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