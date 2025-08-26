Kuşadası SEYAKMER’de çocuklar karikatür sanatının incelikleriyle tanıştı

Çocukların yaratıcılığını geliştirmek ve sanatla iç içe bir nesil yetiştirmek amacıyla yaşama geçirilen SEYAKMER'de çocuklar için gerçekleştirilen karikatür atölyesi renkli görüntülere sahne oldu.

ÇOCUKLAR UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI

Etkinlikte, karikatür sanatçıları Musa Keklik ve Ozan Çavdar, çocuklara karikatür çizmenin inceliklerini gösterdi. Çizgilerin gücüyle hayal dünyalarının kapılarını aralayan 16 çocuk, mizah ve sanatın bir araya geldiği özel deneyimde unutulmaz anlar yaşadı.

Atölye çalışmasında çocuklar, karikatürün anlatım gücünü keşfedip, çizim tekniklerini de eğlenceli uygulamalarla öğrendi. Farklı karikatür örneklerini inceleme fırsatı da bulan çocuklar, bol bol gülüp eğlendi.

Etkinliğin sonunda tasarladıkları karikatürleri kağıda döken çocuklar için atölye çalışması verimli geçti.