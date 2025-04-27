Kuşadası Tenis Kulübü'nün ilk turnuvasında 99 sporcu korta çıktı

Kuşadası Tenis Kulübü'nün ilk turnuvasında 99 raket korta çıktı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu sene düzenlediğimiz Tenis Kulübü Turnuvası, Kuşadası’nın sporda da marka şehri olma hedefinin önemli bir adımı bizler için. Tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortunun bulunduğu Kuşadası Tenis Kulübü’nde turnuva heyecanı yaşanmaya başladı.

Manisa Demirci Akıncılar Tenis Kulübü ortaklığı ile düzenlenen turnuvanın açılışını, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Zonguldak Çaycuma ilçesi Kaymakamı Adem Kaya ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel birlikte yaptı.

99 raketin, kortların tozunu attırmak için katıldığı turnuvanın açılışında konuşan Ömer Günel, “Buradan tenis sporuyla ilgilenelere yeni bir müjde daha vermek istiyorum. Şehir merkezindeki bir alanda, 4 toprak kortun yer alacağı bir tenis tesisini daha kentimize kazandıracağız. Bu sene düzenlediğimiz Tenis Kulübü Turnuvası, Kuşadası’nın sporda da marka şehri olma hedefinin önemli bir adımı bizler için. Tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de “Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, kentimize güzel bir hizmet kazandırmış uluslararası standartlarda olan bu tesisin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İlçemize dışarıdan gelen misafirlerimizede hoşgeldiniz diyorum” dedi.