Kuşadası, turizm sezonuna hazırlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, turizmin başkenti Kuşadası’nın tüm mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Yaklaşan turizm sezonu öncesinde çalışmalarına devam eden ekipler ilçe genelinde bakım, temizlik ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi. Ege Denizi’nin büyüleyici mavisinin Aydın’ın eşsiz doğası ile buluştuğu Kuşadası’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.