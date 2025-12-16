Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son 1 haftada 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Kaplumbağaların büyük balıkçı teknelerinin ağlarıyla hedef dışı av olarak yakalanıp, boğulduklarını değerlendiriyoruz" dedi.

Kuşadası'nda nesli tehlike altındaki bir 'juvenil chelonia mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası ile iki 'caretta caretta' cinsi iribaş deniz kaplumbağası bir hafta içinde farklı zamanlarda ölü bulundu.

Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi'ne beslenme amacıyla gelen kaplumbağaların üzerinde EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü tarafından yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı.

Üç kaplumbağadan da doku ve keratin örnekleri alınıp, DNA çalışması yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi.

'ERKEK BİREY POPÜLASYONUN DEVAMI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Ölen 2 carettadan birinin dişi diğerinin de erkek olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kaplumbağaların büyük balıkçı teknelerinin ağlarıyla hedef dışı av olarak yakalanıp, boğulduklarını değerlendiriyoruz. Denizlerimizde nadir görülen erkek carettanın ölmesi popülasyonun geleceği için çok üzücü. Yapılan bilimsel çalışmalardan, çiftleşme dönemlerinde erkek bireylerin birden fazla dişiyle çiftleşerek (çoklu babalık) neslin devamı için genetik çeşitliliği artırdığını görüyoruz. Deniz kaplumbağalarının eşeysel olgunluğa ulaşması 25-30 yıl sürüyor. Kuşadası'nda ölen bu erkek birey popülasyonun devamı açısından çok önemliydi" diye konuştu.