Kuşadası’nda 10 ayda 2 bin 590 kaçak yakalandı

Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı koordinesinde Kuşadası'ndan lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler kurtarılırken, kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler de organizatörler ile birlikte kıskıvrak yakalanıyor.

Bu çerçevede Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 107 düzensiz göçmen olayına müdahale edildi. Yaşanan olaylarda toplamda 2 bin 590 kaçak ile 19 organizatör yakalandı.

Düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde çalışmaların hız kesmeyeceği öğrenilirken, Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yapılan paylaşımda "Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı unsurlarca Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında 01 Ocak - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında icra edilen görevlerde 107 göçmen olayına müdahale edilmiş, 2 bin 590 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmış, 19 organizatör yakalanmıştır" ifadeleri yer aldı.