Kuşadası’nda 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahsı, Türkmen Mahallesi'nde cadde üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

A.Ö.'nün iki dosya ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve üç dosya ile başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından arandığı öğrenildi.

Toplamda 11 yıl 6 ay hapis cezası A.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.