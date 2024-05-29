Kuşadası’nda 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Kuşadası’nda 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine yollandı.

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahsı, Türkmen Mahallesi'nde cadde üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

A.Ö.'nün iki dosya ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve üç dosya ile başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından arandığı öğrenildi.

Toplamda 11 yıl 6 ay hapis cezası A.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

aw215401-01.jpg

Son Haberler
Şeker hastalığında devrim gibi gelişme. Milyonlarca hastayı ilgilendiriyordu çözümü bulundu Gündem
Şeker hastalığında devrim gibi gelişme. Milyonlarca hastayı ilgilendiriyordu çözümü bulundu
Sosyal medya hesabından silah paylaşana adli işlem Yerel Haberler
Sosyal medya hesabından silah paylaşana adli işlem
Süper Lig'in MHK'daki prenslerini açıkladı Spor
Süper Lig'in MHK'daki prenslerini açıkladı
Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru Dünya
Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru
Hollanda EURO 2024 kadrosunu açıkladı. Eski Beşiktaşlı kadroda Spor
Hollanda EURO 2024 kadrosunu açıkladı. Eski Beşiktaşlı kadroda
İsrail Refah'ta bir evi bombaladı: 3 çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetti Dünya
İsrail Refah'ta bir evi bombaladı: 3 çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetti
Bakanlığa bağlı çocuk evinde cinsel istismar rezaleti Gündem
Bakanlığa bağlı çocuk evinde cinsel istismar rezaleti