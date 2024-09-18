Kuşadası'nda 21 kaçak yakalandı

Kaynak: DHA
Kuşadası'nda 21 kaçak yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 21 kaçak yakalandı.

Ülke genelinde kaçak bir şekilde yurda giren sığınmacıların yine yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişimleri güvenlik ekipleri tarafından engellenmeye devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 21 kaçak sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Eylül Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Kuşadası açıklarında bir grup kaçak sığınmacı olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta 1'i çocuk olmak üzere 21 sığınmacıyı yakaladı. Kıyıya çıkartılan kaçak sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Son Haberler
Kongsberg’den ABD’ye Büyük Yatırım
Kongsberg’den ABD’ye Büyük Yatırım
Dünya devinden Türkiye kararı. 'Geliyoruz' diyerek açıkladılar
Dünya devinden Türkiye kararı. 'Geliyoruz' diyerek açıkladılar
Altay Bayındır pişman etti
Altay Bayındır pişman etti
İngiltere’de üretici fiyatları arttı
İngiltere’de üretici fiyatları arttı
Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölüm nedeni belli oldu. Filistin'de katledilmişti
Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölüm nedeni belli oldu. Filistin'de katledilmişti