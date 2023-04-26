Kuşadası'nda 23 Nisan coşkusu devam ediyor

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) tarafından kurulan Sevil-Yaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

Kuşadası'nda 23 Nisan coşkusu devam ediyor

ANKA'da yer alan haberde, Kuşadası’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi ile KEGEV iş birliğiyle; SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklara yönelik bir şenlik düzenlendi. Şenliğe; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanvekili Oğuzhan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, KEGEV Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Sözer ve KEGEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil Aköz katıldı.

Şenlik kapsamında protokol üyeleri tarafından ilkokul öğrencilerinin geri dönüştürülebilir malzemelerden çevre temasıyla yaptıkları maketlerin bulunduğu ‘Tüketmiyorum, Üretiyorum’ isimli serginin açılışı yapıldı. Daha sonra sergiye katılan öğrencilere teşekkür belgeleri verildi. SEYAKMER’deki şenlikte öğrencilere ve ailelere Kuşadası Belediyesi Mobil İkram Aracı’ndan meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu; pamuk şeker, patlamış mısır ve balon dağıtıldı. Maskotlar, palyaçolar, masal kahramanları ve yüz boyama etkinliklerinin de yer aldığı şenlikte, Kuşadalı çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkanvekili Oğuzhan Turan, “Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in hepinize çok selamları var. Böyle güzel bir etkinlikte çocuklarımız ve değerli aileleriyle bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Güzel kentimiz Kuşadası’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine devam ediyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizler için her şeyden daha önemli. Şenliğimize katılan tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

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