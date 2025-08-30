Kuşadası’nda 30 Ağustos coşkusu

Kutlama programı, sabah Kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikleri kabul töreniyle başladı. Daha sonra Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen resmi törenle devam etti.

Törene, Kaymakam İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Aydın, belediye başkan yardımcıları, Kuşadası Garnizon Komutanı Albay İlker Görkem, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Anıl Kosalı ile ilçede görev yapan idari amirler, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Kaymakam İbrahim Keklik, Belediye Başkan Vekili Ali Aydın ve Garnizon Komutanı Albay İlker Görkem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.

"30 AĞUSTOS ZAFERİ İLE TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZLIĞINI DÜNYAYA İLAN ETMİŞ"

Günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı ise İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Anıl Kosalı yaptı. Binbaşı Kosalı, "Ağustos ayı milletimizin tarihine zaferler ayı olarak geçmiştir. Nice şanlı zaferleri hep bu ayda kazandık. Sultan Alparslan’dan Mustafa Kemal Atatürk’e uzanan köklü bir zaferler zinciridir ağustos ayı. 30 Ağustos Zaferi ile Türk milleti bağımsızlığını dünyaya ilan etmiş, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır" dedi.

KUTLAMA KONSER PROGRAMI İLE DEVAM EDECEK

Program, halk oyunu gösterilerinin sergilenmesi, öğrencilerin şiir okuması ve yapılan resmî geçit töreni ile sona erdi. Kuşadası’nda Zafer Bayramı kutlamaları, Kuşadası Belediyesi tarafından akşam saat 20.00’de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenecek SenfoRock konseri ile devam edecek.