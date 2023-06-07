Kuşadası'nda 6 ölü yunus sahile vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu. Deniz yüzeyinde uzun süre kaldıkları için yunuslara nekropsi yapılma imkanı bulunmadığı bildirildi.

Kuşadası'nda 6 ölü yunus sahile vurdu

DHA'nın haberine göre, Kuşadası'ndaki Nazilli Sitesi, Kocagöl, Sevgi, Söke Sahil ve Ayday Siteleri plajlarında ve Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydınlık Koyu'nda son bir haftada kumsalda 6 ölü yunus bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkililerin yaptığı incelemede, deniz yüzeyinde uzun süre kaldıkları için nekropsi imkanı olmayan yunusların 3'ünün 'Stenella coeruleoalba' cinsi çizgili yunus, diğer 3'ünün ise 'Delphinus delphis' cinsi tırtak yunus olduğu belirlendi. Kuşadası Körfezi'nin güney bölgesinden geldiği tespit edilen yunusların ağır kokuşma gösterdiği, aşırı bozulmalar olduğu, bazılarının üzerinde delikler tespit edildiği ve yunuslardan 2'sinin kuyruklarının kesildiği tespit edildi. Yunusların ölçümleri yapılarak doku ve diş örnekleri alındı. Yunuslardan 5'i Kuşadası Belediyesi, diğer 1'i de Milli Park Müdürlüğü tarafından gömüldü.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan yunuslar, genellikle deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölmektedir. Ancak son günlerde ölen yunusların insan kaynaklı olduklarını düşünüyoruz. Art arda meydana gelen yunusların ölümleri hakkında ve daha fazla ölümlerin yaşanmaması için, denizle ilgili birimler tarafından araştırma yapılmasıyla ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'na bilgilendirme yaptık" dedi.

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