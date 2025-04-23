Kuşadası’nda 7 yıllık firari jandarmadan kaçamadı

Kaynak: İHA
Kuşadası’nda 7 yıllık firari jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Aranan şahıslara yönelik operasyonlarına devam eden jandarma, bir başarılı çalışmaya daha imza attı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kasten öldürme, görevli memura mukavemet ve intihara teşebbüs suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.F. adlı şüpheliyi Kuşadası’nda düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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