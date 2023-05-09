Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor

Kuşadası Belediyesi, kent geneline üzerinde karekod olan galvanizli çöp konteynerleri yerleştirmeye başladı. Ön yüzlerinde temizlik, çevre, hayvan ve doğa sevgisi temalı mesajlar yer alan konteynerler, modern ve estetik görünümleriyle de beğeni topluyor.

Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor

Doğanın ve çevrenin korunmasının yanı sıra akıllı şehir uygulamaları konusunda yaşama geçirdiği projelerle de dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki çeşitli noktalara üzerlerinde karekod olan galvanizli çöp konteynerleri yerleştirdi. Uygulama sayesinde Kuşadalılar, dolu olan çöp konteynerlerinin boşaltılması, temizlenmesi veya arızalıysa değiştirilmesi için cep telefonlarından konum bilgilerini de içeren karekodu okutup, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne mesaj yollayabiliyor. Mesajı alan ekipler ise hemen harekete geçip, gerekli olan çalışmayı gerçekleştiriyor. Karekodlu çöp konteynerlerinde dikkat çeken bir diğer yenilik ise ön yüzlerinde temizlik, çevre, hayvan ve doğa sevgisi temalı mesajların yer alması oldu. Çöp konteynerlerine çevreyle uyumlu daha modern görünüm kazandıran mesajlar, vatandaşların da beğenisini kazandı.

Kuşadası’nın her geçen gün büyüyen bir turizm kenti olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Daha önce de kent genelindeki geri dönüşüm kafeslerinde karekod dönemini başlatmıştık. Şimdi aynı uygulamayı çöp konteynerlerimiz için de gerçekleştirdik. Temiz bir çevre hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem kentimizin hem de belediyemizin kaynaklarını doğru kullanmak amacındayız” diye konuştu.

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