Kuşadası’nda alacak verecek tartışması kanlı bitti: Bir kişi hayatını kaybetti

Olay, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak üzerinde gerçekleşti. A.D. adlı şüpheli, yanında getirdiği bir grupla birlikte Gökhan Özçelik’e ait otele gitti. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada A.D., silahını çekerek Gökhan Özçelik’i karnından vurdu. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince Kuştur mevkiinde yakalandı.

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra soruşturma başlattı ve diğer şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürüyor. Gökhan Özçelik’in ani ölümü ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.