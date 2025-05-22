Kuşadası'nda 'biz büyük bir aileyiz' buluşması gerçekleşti

Aydın/ Şerif Akarçeşme

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aydın Valiliği koordinasyonunda 2025 yılı Aile Yılı olması sebebiyle düzenlenen ''Biz Büyük Bir Aileyiz'' temalı buluşma etkinliği Kuşadası'nda gerçekleşti.

Kuşadası'nda bir Otel'de düzenlenen etkinliğe Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Aydın Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi, Atça Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Efeler Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri ve aileler katılım gösterdi. Açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik öğretmen ve öğrencilerin Kerimoğlu Zeybeği gösterisi, mini müzik dinletisi, halkoyunları gösterisi ve ritm gösterisi ile devam etti.

Toplantının açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 aile yılı, aile kurumunun önemine bir kez daha dikkat çekmek ve toplumsal dayanışmamızı pekiştirmek adına çok büyük bir fırsattır. Aile sevginin, güvenin, paylaşmanın ilk öğrenildiği yerdir. Bugün burada farklı kuşaklardan, büyük bir aile olarak bir aradaya gelmemiz sadece bir etkinlik değil aynı zamanda birliğimizin kültürel mirasımızın ve geleceğe olan inancımız da göstergesidir. Bakanlığımızın öncülüğünden hayata geçirilen projelerle aile kurulunu güçlendirmeyi, aile içi iletişime artırmayı ve kuşaklar arası bağı yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Bu buluşmalar ise hem bir farkındalık oluşturmakta, hem de ailelerimizin birbirlerinden öğrenmelerini fırsat sunmaktadır. Ailelerimiz, hayatımızın en önemli yapı taşı, bizi biz yapan en güçlü birliğidir. Bu vesile ile etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.'' dedi.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik , ''Biz bir aileyiz. Bu büyük aileyi Kuşadası'nda misafir etmekten dolayı onur duyuyoruz'' sözleri ile başladığı konuşmasına, ''2025 yılı Aile Yılı'' çerçevesinde böyle özel bir birliktelikte bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz. Başta bizleri ağırlayan otel yönetimi ve personeli olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.'' dedi.