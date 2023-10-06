Kuşadası’nda denize alkollü giren kadını Sahil Güvenlik son anda kurtardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkolün etkisiyle denize giren H.K. adlı kadın, boğulma tehlikesi atlattı.

KAYNAK: İHA
Kuşadası’nda denize alkollü giren kadını Sahil Güvenlik son anda kurtardı

Sahil Güvenlik ekiplerinin son anda müdahale ettiği kadın, hastaneye kaldırıldı.

Denizde çırpınan kadını vatandaşlar fark etti

Olay, saat 19.30 sıralarında Akyar mevkiindeki sahilde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan H.K. adlı kadın, sahilde dolaştıktan sonra kıyafetleriyle denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 200 metre açılan kadın, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. H.K’nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri can simidi attı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine botla gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denize can simidi atarak kadını boğulmaktan son anda kurtardı. İlk müdahalesi Sahil Güvenlik botunda yapılan H.K, kıyıya çıkarıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kadının sağlık durumu iyi

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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