Kuşadası'nda domuz sürüleri şehir merkezinde görüntülendi

Kaynak: İHA
Kuşadası'nda domuz sürüleri şehir merkezinde görüntülendi

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda şehir merkezinde görülen domuz sürüleri dikkat çekti.

Aydın’ın popüler turistik ilçesi Kuşadası, son günlerde şehir merkezinde görülen domuz sürüleri ile gündemde. İkiçeşmelik Mahallesi’nde gece yarısı görülen domuz sürüleri, yiyecek arayışında sokaklarda dolaşırken vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde “Kurtlar Vadisi” dizisinde Ersoy Ulubey karakteriyle tanınan oyuncu Ümit Acar da, yürüyüş yaparken karşılaştığı domuzları sosyal medyada paylaşmıştı.

Son Haberler
Suriye’deki 5,2’lik deprem Hatay’da hissedildi Gündem
Suriye’deki 5,2’lik deprem Hatay’da hissedildi
Futbolun dev kadrolu 100’ü Yazarlar
Futbolun dev kadrolu 100’ü
Mesela, bir erken seçim olsa ne olur? Havanda su dövmeye devam edilir Yazarlar
Mesela, bir erken seçim olsa ne olur? Havanda su dövmeye devam edilir
İmamoğlu ve Yavaş’tan birisi Yazarlar
İmamoğlu ve Yavaş’tan birisi
Tuhaf bir yasak Yazarlar
Tuhaf bir yasak
Buhara’nın Gemisi Ark Kalesi Yazarlar
Buhara’nın Gemisi Ark Kalesi
Hukuksuzluk baki Yazarlar
Hukuksuzluk baki