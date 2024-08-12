Kuşadası'nda domuz sürüleri şehir merkezinde görüntülendi

Aydın’ın popüler turistik ilçesi Kuşadası, son günlerde şehir merkezinde görülen domuz sürüleri ile gündemde. İkiçeşmelik Mahallesi’nde gece yarısı görülen domuz sürüleri, yiyecek arayışında sokaklarda dolaşırken vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde “Kurtlar Vadisi” dizisinde Ersoy Ulubey karakteriyle tanınan oyuncu Ümit Acar da, yürüyüş yaparken karşılaştığı domuzları sosyal medyada paylaşmıştı.