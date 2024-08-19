Kuşadası'nda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kuşadası'nda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, evinin bahçesini temizlerken elektrik akımına kapılan Nurten Balgülsüm (46), hayatını kaybetti.

Olay, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bahçesini temizleyen Balgülsüm, aniden elektrik akımına kapıldı.

İşten eve dönen eşi Ömer Balgülsüm, eşini yerde hareketsiz yatarken buldu ve hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balgülsüm’e dakikalarca kalp masajı yaptı.

Ancak, tüm müdahalelere rağmen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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