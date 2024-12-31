Kuşadası’nda jandarmadan şok uygulama: Tabanca ve uyuşturucu madde bulundu

Kaynak: İHA
Kuşadası’nda jandarmadan şok uygulama: Tabanca ve uyuşturucu madde bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yol devriye kontrolü yapan jandarma ekipleri, iki kişi üzerinde yaptığı aramada tabanca ve uyuşturucu madde buldu.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmada Kuşadası ilçesinde yılbaşı terbileri kapsamında Güzelçamlı Mahallesi'nde asayiş ekiplerimiz tarafından icra edilen Şok Yol Kontrol faaliyetinde K.C.T (22) ve Y.B (22) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak üzerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada bir miktar esrar ve metamfetamin 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet cep telefonu, 3 bin 375 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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