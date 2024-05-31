Kuşadası’nda kaçak ve elektronik sigara operasyonu

Kaynak: İHA
Kuşadası’nda kaçak ve elektronik sigara operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan çalışmalarda kaçak ve elektronik sigara ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, kargo yoluyla gelen bir pakette yapılan aramalarda kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, paket içeriğinde 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.

Ele geçirilen bu kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili olarak O.K. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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