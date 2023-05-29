Kuşadası’nda ‘Kadın Sığınağı’ oyunu sahnelendi

Yönetmenliğini Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan’ın yaptığı ve Kuşadası Belediyesi Yetişkin Tiyatrosu kursiyerlerinin 6 ay süren eğitimlerinin ardından sahnelediği ‘Kadın Sığınağı’, Pera Düğün Salonu’nda tiyatroseverlerle buluştu.

Kadına yönelik şiddetin, sığınma evinde yaşamak zorunda kalan kadınların yaşamlarından farklı kesitler sunularak anlatıldığı oyun, salonu dolduranlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, tiyatronun bir toplumun gelişimine katkı sağlayan en önemli sanat dallarından biri olduğunu belirterek, “Kursiyerlerimiz, Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılan Kadın Sığınağı isimli dikkat çekici ve çarpıcı oyunu 2 aylık bir çalışmanın ardından sahneleyerek seyirci karşısına çıktı. Kuşadası Belediyesi olarak, kentimizdeki farklı yaş gruplarına tiyatroyu sevdirmek için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

‘Kadın Sığınağı’ isimli tiyatro oyunu, 14 Haziran Çarşamba günü saat 20:00’de Pera Düğün Salonu’nda tekrar izleyiciyle buluşacak.



